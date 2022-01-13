明預約系統加開7萬名額 柯文哲：已拜託其他醫院拉大

為因應搶打疫苗人潮，台北市將加開7個中型接種站，明天預約系統會加開一天，上午9時開始讓民眾預約接種。台北市長柯文哲上午受訪表示，明天早上要開放，有7萬名額，已經拜託其他醫院加大預約量，要打的話，給老人優先。

柯文哲說，一開始戰略是錯誤的，從5個月改3個月，一下子600多萬人可以打疫苗，他呼籲65歲以下先不要來搶，但 人性是「日頭赤炎炎隨人顧性命」，明天早上要開放，有7萬名額，不行，拜託其他醫院拉大一點（加大預約量），要打的話給老人優先。

對於又有聯醫護理師感染，柯文哲說，因為入境太多了，昨天入境確診就90幾個，散布到醫院去，他有講過，好的外科醫生不是開刀死亡率零，是死亡率低，多了遲早會有破口，但防不勝防，特別是Omicron的傳染力很明顯又比其他病毒強。

柯文哲說，其實一開始他本來的計畫是和平、三總裝滿了，一開始以為這樣可以解決掉，一開始設定是台北市確診100個，按這樣的案例數可以解決，但現在一天入境就92個，已經接近200了，他決定把防疫專責旅館開放，一個可以裝幾百個，用特殊的環境來監控，對Omicron的感染者來講，重點不是治療，而是防止再去傳染別人。

柯文哲說，以前在 Alpha、Beta時，去年在環南市場比較大的感染，沒有症狀的大概40% ，現在是沒有症狀是60% ，已經流感化，很多人被感染了也沒事，現在台北市打滿二劑的已經80%，總人口已經有相當的抵抗力。

柯說，醫學是統計的科學，打完疫苗，還是有一定百分比沒有保護力，但其他打過還是有保護力，目前在最近台北市內發生兩次院內感染，三個護理師，但其他護理師沒有被感染，偶而一個會突穿，但看起來還不致於被突破，這周還是挪了很多注射能量，機場防疫旅館醫院先打好打滿，即使入境是確診者，但會穿透到社區機率比較低。