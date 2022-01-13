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客家族群人數新北第三高 新莊哈客館今正式啟用
新北哈客新莊館今天舉行啟用典禮，新北市長侯友宜說，市府達成4年4個館的市政目標，今年將在板橋區再設立第5個哈客館。客家局表示，今年預計在板橋後埔國小建置哈客板橋館，推動都會地區客家文化深耕發展。
新莊地區客家人口超過7萬人，僅次於板橋區及中和區。侯友宜表示，新莊哈客館是第4個館，當時說的承諾，要讓客家族群有屬於自己的地方，來舉辦文教、健康活動，達到「4年4個館」目標。侯友宜現場也承諾，今年將在板橋區再設立第5個哈客館，他期望下一代持續秉持客家精神走下去，讓更多有興趣的人來學習，提升參與度。
客家局長林素琴補充，新莊館位在中港第一市民活動中心，是繼哈客新店館後，在新北成立的第4座客家聚點會館，也達成市府建置客家聚點四年四館的政策目標，今年已規劃於板橋後埔國小建置新北哈客板橋館，客家聚點將持續於新北都會行政區域規劃建置，延伸新北哈客文化觸角，推動都會地區客家文化深耕發展。
林素琴表示，今日新莊館啟用，現場同步舉辦「新北靚客巡迴展覽」，展覽作品總計51件，包含穿天日繪畫比賽、客家日創意繪畫比賽、新北桐花季及客家義民爺比賽作品等，巡迴展覽以哈客新莊館為起點，依序於哈客中和館、哈客淡水館、哈客新店館以及終點三峽客家文化園區辦理新北靚客巡迴展覽，展期從1月13日起至6月13日。
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