北市歲末建築安檢 光華數位新天地防火門損壞罰12萬

農曆春節連續假期將屆，各大百貨、賣場及大型餐廳為因應春節期間及舉辦尾牙活動常於短時間內湧入大量採買年貨之人潮，為保障消費者安全，北市建管處昨日抽查5家場所，檢查結果僅「光華數位新天地」勘檢不合格。

建管處表示，昨日抽查西門Uniqlo、天母新光三越百貨、台北101、大直饗食天堂和光華數位新天地，包括動態檢查、安全梯使否直通樓梯、防火門、防火捲門、走廊、緊急出入口等是否暢通無阻，消防局有針對消防設備安檢，除了光華數位新天地外，其餘場所皆合格。

建管處指出，光華數位新天地違規事項為屋頂層2樘防火門的門弓器損壞及門扇無法復歸，將依法裁罰12萬元，並要求場所2日內改善完畢；若複查仍不合格，將重罰30萬元，必要時亦可予以斷水斷電。

建管處處長劉美秀說，春節期間百貨賣場及餐廳均吸引大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查之頻率，因此特別就此類場所再加強查核，以確保消費者購物環境之安全，呼籲業者勿任意堆置雜物於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。

市場處副處長高群荐表示，將會立即改善並進行修復，為確保民眾消費安全，每半年都有安排公安申報，後續將釐清追究相關責任。 光華數位新天地違規事項為屋頂層2樘防火門的門弓器損壞及門扇無法復歸。圖／北市建管處提供