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春節前揮毫接力初一發財金 河濱重新市集尋寶賺福氣
農曆新年就要到來，許多地方都在辦活動為節慶暖身，新北巿府高灘處今年邀集委外營運廠商合作，在三重區重新橋下重新觀光市集舉辦新春揮毫活動，大年初一還將發放限量發財金，歡迎民眾參與，沾沾喜氣賺福氣。
高灘處說明，春節前將先於23日上午9時舉辦「福虎生豐-新春揮毫與民同樂」活動，並邀請國內3位知名書法老師現場書寫虎年春聯金句，包括以擅長水墨畫的錢瑞英、曾任中華民國書法教育協會秘書長的李存禾、以及兼容西洋繪畫與東方水墨樣式的廖美蘭等。民眾在活動中也能自行發想創意春聯，再請書法老師們當場揮毫，將喜氣帶回家中過好年。
高灘處進一步說明，2月1日大年初一則將舉辦「財神爺降臨歡贈新年發財金」，從上午9時30分起，每隔1小時發放300份象徵「拾」來運轉的發財金，共計發放3個梯次，數量有限，發完為止。
高灘處指出，這次春節兩個活動在三重區重新橋下重新觀光市集舉辦，為讓民眾能更自在的在賞遊市集，發財金將在發放前現場廣播，歡迎大家一同前來觀光、尋寶、賺福氣。另外，活動感受年節氣氛之際，也希望大家平安健康，呼籲民眾期間務必遵守防疫相關措施。
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