快訊

王力宏律師聲明無法與李靚蕾獨處：她將離婚變惡意抹黑

Omicron來勢洶洶怎麼擋？醫教你戴2層口罩小撇步媲美N95

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節前揮毫接力初一發財金 河濱重新市集尋寶賺福氣

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
去年大年初一發放發財金盛況，由財神爺發放發財金。圖／新北高灘處提供
去年大年初一發放發財金盛況，由財神爺發放發財金。圖／新北高灘處提供

農曆新年就要到來，許多地方都在辦活動為節慶暖身，新北巿府高灘處今年邀集委外營運廠商合作，在三重區重新橋下重新觀光市集舉辦新春揮毫活動，大年初一還將發放限量發財金，歡迎民眾參與，沾沾喜氣賺福氣。

高灘處說明，春節前將先於23日上午9時舉辦「福虎生豐-新春揮毫與民同樂」活動，並邀請國內3位知名書法老師現場書寫虎年春聯金句，包括以擅長水墨畫的錢瑞英、曾任中華民國書法教育協會秘書長的李存禾、以及兼容西洋繪畫與東方水墨樣式的廖美蘭等。民眾在活動中也能自行發想創意春聯，再請書法老師們當場揮毫，將喜氣帶回家中過好年。

高灘處進一步說明，2月1日大年初一則將舉辦「財神爺降臨歡贈新年發財金」，從上午9時30分起，每隔1小時發放300份象徵「拾」來運轉的發財金，共計發放3個梯次，數量有限，發完為止。

高灘處指出，這次春節兩個活動在三重區重新橋下重新觀光市集舉辦，為讓民眾能更自在的在賞遊市集，發財金將在發放前現場廣播，歡迎大家一同前來觀光、尋寶、賺福氣。另外，活動感受年節氣氛之際，也希望大家平安健康，呼籲民眾期間務必遵守防疫相關措施。

過去活動中，書法老師現場寫春聯。圖／新北高灘處提供
過去活動中，書法老師現場寫春聯。圖／新北高灘處提供

發財金 春聯 春節

延伸閱讀

台金春節第4波加班機開賣 提供4000座位

期貨保證金 春節調高

佛光山2022年春節平安燈法會　呼應「處世無畏‧和平共存」

Klook精選五大春節團圓體驗 打造獨特過節氛圍

相關新聞

北市歲末年終安檢 「光華數位新天地」不合格重罰12萬

農曆春節連續假期將屆，各大百貨、賣場及大型餐廳為因應春節期間及舉辦尾牙活動常於短時間內湧入大量採買年貨之人潮，為保障市民...

新北雙姬想脫單？換美輪明宏桌布…是粉色

美輪明宏之亂燒進台灣，許多業務員為求發財，紛紛將手機桌面換成黃色美輪明宏，這股風潮如今竟燒到新北市長侯友宜兩位美女副發言...

春節前揮毫接力初一發財金 河濱重新市集尋寶賺福氣

農曆新年就要到來，許多地方都在辦活動為節慶暖身，新北巿府高灘處今年邀集委外營運廠商合作，在三重區重新橋下重新觀光市集舉辦...

人口遷移需停車位 土城閒置地變616停車格

新北巿土城暫緩發展區進行市地重劃、土城醫院落成啟用，加上捷運三鶯線及萬大樹林線將使交通機能完善，吸引人口遷居土城，近來統...

新北力拚第3劑疫苗施打率 17日起為長者接種

新北中大型接種站今天開打第3劑疫苗，新北市長侯友宜視察三重綜合體育館接種站表示，17日起到28日，為44萬7000名65...

內科千人捐血 熱血起跑

天氣冷、疫情也拉緊報，全台血庫也恐面臨缺血危機，台灣血液基金會表示，全台至昨天上午庫存量僅剩6天多，其中A、O型降至5天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。