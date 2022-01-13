人口遷移需停車位 土城閒置地變616停車格

新北巿土城暫緩發展區進行市地重劃、土城醫院落成啟用，加上捷運三鶯線及萬大樹林線將使交通機能完善，吸引人口遷居土城，近來統一企業也將進駐土城重劃區，預計將吸引人口移入。土城區公所為解決日益嚴重停車問題，去年整年度改善當地閒置公有地，規劃616機車停車格，紓緩停車問題。

為落實國有土地活化，土城區公所去年針對轄內閒置或遭占用公有地進行再利用，共設置616位機車停車格，相當於6座機車停車場，提供民眾便利居住環境。土城區長陳國欽表示，公所盤點轄內閒置或遭占用公有地，會勘後由公所進場整地、施工，增設機車停車空間，活化國有資產土地。

616機車停車格其中包括土城瑞憶市場旁800平方公尺國有地，該空間遭長期占用20年，經拆除違建改造成108位機車格。另外，延壽路111巷底閒置水利溝渠空地，因無人維護遭私人占用及亂丟垃圾環境髒亂，公所將此處改建為116位機車格。另中央路三段249巷，配合道路瓶頸打通後，增設36位機車格。

土城區公所表示，今年將以因地制宜方式持續擴大辦理，設置停車空間，目前已規劃將於清水里明德段322地號、瑞興里瑞興段155-1地號等8處土地畫設機車位，創造土地新價值，為市民朋友帶來更優質的居住環境。