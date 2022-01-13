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新北力拚第3劑疫苗施打率 17日起為長者接種

中央社 / 新北13日電
新北市長侯友宜今日上午赴三重綜合體育館，視察COVID-19疫苗接種動線。聯合報系資料照
新北市長侯友宜今日上午赴三重綜合體育館，視察COVID-19疫苗接種動線。聯合報系資料照

新北中大型接種站今天開打第3劑疫苗，新北市長侯友宜視察三重綜合體育館接種站表示，17日起到28日，為44萬7000名65歲以上長者施打第3劑疫苗，力拚施打率。

三重綜合體育館疫苗接種站今天一早就排了長長人龍等待接種疫苗，侯友宜巡視時一一向施打疫苗的民眾致意，他接受媒體聯訪時表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，希望開打的速度能夠快越好。新北曾1天可以打到8萬劑。

他表示，市府將於17日起到28日為65歲以上長輩施打，屆時將分齡分區分時段完成44萬7000名長者的施打，全力拚第3劑的施打率，希望能夠在疫情還沒有變化前，民眾都能出來接種；只要疫苗夠，他也歡迎大家到新北市來接種。

媒體詢及如何因應桃園疫情升溫，他表示，新北市在桃園出現本土社區個案時候就已經全力備戰，現階段仍能掌控新北市的疫情變化，也希望所有市民朋友能配合政府來加嚴防疫。

衛生局表示，除了合約醫療院所門診、機動疫苗接種站以外，4中大型疫苗接種站13日至15日在三重綜合體育館、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所2樓等場所提供莫德納疫苗接種服務，每日服務量能達1萬人以上。

莫德納疫苗 疫情

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