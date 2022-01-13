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新北雙姬想脫單？換美輪明宏桌布…是粉色
美輪明宏之亂燒進台灣，許多業務員為求發財，紛紛將手機桌面換成黃色美輪明宏，這股風潮如今竟燒到新北市長侯友宜兩位美女副發言人，戴湘儀及蔡畹鎣不僅換上美輪明宏桌布，更是換上象徵招桃花的粉色美輪明宏，由於兩位副發言人皆無男友，令外界格外好奇是否想脫單，兩位則異口同聲表示，換桌面是希望讓工作更順利，「為了獲得好人緣啦！」
美輪明宏為現年86歲的男藝人，以女性打扮及黃色長髮擁有高辨識度，日本都市傳說只要手機換上美輪明宏照片桌布，依色系黃色可招財、粉色可招桃花、藍色可提升事業運。日前網友討論連續劇《華燈初上》的「寶寶」與美輪明宏相似，意外將此都市傳說風潮引進台灣。
不僅許多業務員換上黃色希望招財，也有不少民眾換上藍色希望工作順利，如今這股風潮也燒進新北市政府，就連經常跟在新北市長侯友宜身後的兩位美女副發言人戴湘儀及蔡畹鎣，也悄悄換上美輪明宏桌布，兩人更有志一同的換上粉色系，似乎急於想藉著美輪明宏的魔力，讓自己早日心有所屬。
不過兩位副發言人都說不急著交男友，戴湘儀表示，跟蔡畹鎣不僅是工作夥伴，兩人也情同姊妹，希望換上粉色桌布能拓展自己人緣，在工作推動上更順利。蔡畹鎣則說，由於擔任副發言人需經常與外界接觸，換粉色桌布希望自己社交能力獲得外界讚賞，以利市政宣傳，雙雙否認換桌布是為了早日脫單。
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