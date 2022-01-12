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北市大同區師生採檢陰性 停課班級明復課

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

北市大同區某國小2名學生，因其家長確診而居隔，2名學生就讀班級也採預防性停課。教育局表示，匡列同班師生，經1月11日及1月12日共55人接受篩檢，採檢結果皆為陰性，停課班級自明起復課；另外學童所就讀的補習班採檢46人也皆為陰性，也於明日復課。

教育局表示，依據台北市各級學校及幼兒園因應變種Delta病毒匡列隔離及停課指引，考量所屬的班級師生經採檢皆為陰性，除該名確診家長的子女仍需持續於隔離至14日以外，其餘學童皆於111年1月13日起復課。

教育局表示，另因適逢期末定期評量，該校六年級復課班級將進行補考。並提醒復課後學校仍將持續加強入校師生的體溫及健康狀態監測，以確保杜絕疫情在校園內的影響。

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