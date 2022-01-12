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議員指接種站太少 北市規劃醫院診所可預約施打

中央社 / 台北12日電

北市議員林穎孟指北市府規劃疫苗接種站不多，引發民眾抱怨。北市副市長蔡炳坤今天表示，多處醫院、診所可預約接種疫苗且將加開7處站點，疫苗量能持續全開。

無黨籍台北市議員林穎孟透過媒體群組發布新聞資料指出，經統計，台北市政府規劃COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站太少，施打疫苗量能比不上其他縣市。

林穎孟說，市民近期抱怨，北市規劃接種站少，造成長輩不便，出現長者前往其他別縣市接種疫苗等狀況，調資料發現，北市疫苗接種站點少，且比不上新北市和高雄市。

林穎孟建議北市府在每行政區設中、大型接種站及機動疫苗接種站與增加合約醫院數量等方式，進行改善。

台北市政府副市長蔡炳坤今天下午出席活動接受媒體聯訪指出，北市已啟動疫苗預約系統，多處醫院及診所也能預約施打疫苗，也會增加7處中型接種站，預定17日可讓民眾接種疫苗，以及台北車站規劃接種站，施打疫苗量能已全開，其他縣市不會比台北快。

蔡炳坤說，經統計北市醫院及診所一週施打疫苗約11萬劑，且預約都已額滿，並把醫事、防疫旅館及機場人員列為優先施打對象，並造冊由各醫院疫苗門診負責。

疫苗 林穎孟

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