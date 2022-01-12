新北推性平教育深入社區 牆面彩繪女左男右創意門神

性別平等隨時代演進已成為普世價值，新北市府也積極推動，將性平意識融入政策措施及民眾的日常生活中，在許多局處合作下，市府獲頒行政院第19屆金馨獎優等獎、1項性別平等創新獎及2項性別平等故事獎，未來也將持續努力將性平觀念傳播到城市個角落。

新北人事處說明，為推動性別平等，市府跨局處合作推動各項創新措施，另外也向下紮根到各區公所，甚至推廣到農漁會、民間團體或私人企業，以多元的方式將性平意識融入日常生活中，另也積極建構各項硬體友善措施。

人事處指出，本次獲得2項故事獎，其中財政局以「門神有愛 性平無礙-守護憨兒守護你」為主題，邀請板橋大豐里里民及心智障礙學生共同彩繪老舊牆面，創作出「女左男右」，女生拿電鋸、男生拿鍋鏟之門神，成功消除民眾與弱勢族群間的隔閡，並凝聚性平意識，讓性平觀念能傳播至社區個角落。

另外，性別平等創新獎，則由新北社會局以「1/3新局面‧女力全開-全面促進『私部門』女性參與決策機會」獲得。社會局透過各項措施加速女性參與私部門組織，並進而提升擔任決策階層之比例；還針對響應政策修訂章程且理監事已符合單一性別不低於三分之一之團體公開表揚，讓人民團體獲得參與性別平等工作的成就感，帶動更多團體修訂章程，成功促進女性參與決策的機會。