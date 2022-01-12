快訊

又增1護理師確診Ct16！北市證實「非中興院區」 發病以為疫苗副作用

桃園「蝦皮店到店」有確診者足跡 業者自主停業一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推性平教育深入社區 牆面彩繪女左男右創意門神

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市府榮獲行政院第19屆金馨獎優等獎，新北市副市長謝政達從行政院政務委員羅秉成手中接下獎座。圖／行政院性平處提供
新北市府榮獲行政院第19屆金馨獎優等獎，新北市副市長謝政達從行政院政務委員羅秉成手中接下獎座。圖／行政院性平處提供

性別平等隨時代演進已成為普世價值，新北市府也積極推動，將性平意識融入政策措施及民眾的日常生活中，在許多局處合作下，市府獲頒行政院第19屆金馨獎優等獎、1項性別平等創新獎及2項性別平等故事獎，未來也將持續努力將性平觀念傳播到城市個角落。

新北人事處說明，為推動性別平等，市府跨局處合作推動各項創新措施，另外也向下紮根到各區公所，甚至推廣到農漁會、民間團體或私人企業，以多元的方式將性平意識融入日常生活中，另也積極建構各項硬體友善措施。

人事處指出，本次獲得2項故事獎，其中財政局以「門神有愛 性平無礙-守護憨兒守護你」為主題，邀請板橋大豐里里民及心智障礙學生共同彩繪老舊牆面，創作出「女左男右」，女生拿電鋸、男生拿鍋鏟之門神，成功消除民眾與弱勢族群間的隔閡，並凝聚性平意識，讓性平觀念能傳播至社區個角落。

另外，性別平等創新獎，則由新北社會局以「1/3新局面‧女力全開-全面促進『私部門』女性參與決策機會」獲得。社會局透過各項措施加速女性參與私部門組織，並進而提升擔任決策階層之比例；還針對響應政策修訂章程且理監事已符合單一性別不低於三分之一之團體公開表揚，讓人民團體獲得參與性別平等工作的成就感，帶動更多團體修訂章程，成功促進女性參與決策的機會。

人事處表示，新北不斷精進推動性平業務，已連續3次獲得行政院優等獎的肯定，未來仍將持續努力，並讓性平觀念深入城市個角落，展現「性平生活化、無處不性別」的精神。

新北財政局以「門神有愛 性平無礙-守護憨兒守護你」為主題，邀請板橋大豐里里民及心智障礙學生共同彩繪老舊牆面，創作出「女左男右」，女生拿電鋸、男生拿鍋鏟之門神。圖／新北人事處提供
新北財政局以「門神有愛 性平無礙-守護憨兒守護你」為主題，邀請板橋大豐里里民及心智障礙學生共同彩繪老舊牆面，創作出「女左男右」，女生拿電鋸、男生拿鍋鏟之門神。圖／新北人事處提供
新北社會局深入民間團體，倡議「理監事單一性別不低於13」，拓展性平新局面。圖／新北社會局提供
新北社會局深入民間團體，倡議「理監事單一性別不低於13」，拓展性平新局面。圖／新北社會局提供
社會局局長張錦麗（右）與人事處處長郭素卿（左）共同將金馨獎獻給新北市長侯友宜（中）。圖／新北人事處提供
社會局局長張錦麗（右）與人事處處長郭素卿（左）共同將金馨獎獻給新北市長侯友宜（中）。圖／新北人事處提供

行政院 女生

延伸閱讀

改造五股垃圾山、新泰塭仔圳 新北城鄉3年「翻轉」有成

新北金山區公所小編過勞猝死 家屬請求國家賠償836萬元

全台急凍！新北3天25人OHCA送醫 9人救回

新北男子猝死車內 友人懷疑是低溫引發疾病導致

相關新聞

改造五股垃圾山、新泰塭仔圳 新北城鄉3年「翻轉」有成

新北市城鄉局今在市政會議專案報告，城鄉局長黃國峰表示，市府3年來推動都更三箭、五股夏綠地、新泰塭仔圳重劃、行政園區改造等...

北市大樓外牆磁磚剝落檢測申報 王鴻薇：僅完成3.35%

北市近日氣溫變化大，加上地震頻傳，導致磁磚剝落，恐砸傷路人。台北市議員王鴻薇指出，目前為止台北市外牆檢測，去年應申報數量...

全台急凍！新北3天25人OHCA送醫 9人救回

中央氣象局針對北北基桃宜等17縣市，發布10度以下低溫特報。今天上午11時許，新北市五股區60歲劉姓男子，疑因疾病誘發仰...

新北推性平教育深入社區 牆面彩繪女左男右創意門神

性別平等隨時代演進已成為普世價值，新北市府也積極推動，將性平意識融入政策措施及民眾的日常生活中，在許多局處合作下，市府獲...

台北燈節今年首度移師士林 盼士林夜市找回昔日風華

今年的台北燈節將首度移師士林區舉辦，台北市副市長蔡炳坤今天表示，台北燈節是今年全台最大型活動，讓全台最大型活動從士林開始...

成蘆橋五股端拓寬並設機車道 先封路再拆部分陸橋

新北巿成蘆橋五股端因上下橋都沒有機車專用道，常引發交通意外，新北工務局計畫將拓寬並增設機車道，為此將先部分拆除位於橋路口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。