台北燈節今年首度移師士林 盼士林夜市找回昔日風華

今年的台北燈節將首度移師士林區舉辦，台北市副市長蔡炳坤今天表示，台北燈節是今年全台最大型活動，讓全台最大型活動從士林開始，再加上10月的白晝之夜，希望讓士林熱鬧一整年，更盼讓士林夜市找回昔日風華。

蔡炳坤今天出席「2022台北燈節 士林人動起來」活動，台北市政府副秘書長簡哲宏、觀光傳播局副局長李麗珠偕同出席，蔡炳坤現場和當地居民及幼兒園學童一起手繪燈籠，蔡炳坤用毛筆在燈籠上寫下「虎虎生風」四個字。

蔡炳坤表示，台北燈節已經辦了二十幾年，這是首次移師士林，選在今年很有意義，因為台北表演藝術中心今年將正式和大家見面，再加上北士科學園區已開始相關的標售，還有台北市立天文科學教育館、國立台灣科學教育館、台北市立兒童新樂園、美崙公園花了十億元經費，整個地區變得很漂亮，士林蛻變，科學和藝術都在這裡扎根。

蔡炳坤說，士林夜市過去是國際觀光客必遊地區，但受到疫情還有主客觀影響，來客數大受衝擊，今年的台北燈節和白晝之夜，會讓士林熱鬧一整年，希望讓士林找回昔日風華，今年是指標性的一年。

蔡炳坤說，燈節規劃三大燈區，第一區是夜市，主燈就在旁邊，還有以士林捷運站為主的光彩燈區，第三是河濱燈區，從劍潭站到士林站再到芝山站，三站串起燈區，非常精彩。今年將迎來虎年，主視覺是祥虎，虎虎生威，希望能真正把人氣帶進，帶動地方發展。