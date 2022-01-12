新北平安祥虎春聯出爐 吉祥含義汐止民眾愛

就要過年了，新北市版的春聯也熱騰騰出爐，虎年推出平安祥虎的國臺語雙語春聯，目前在汐止區公所發放外，也送到各里辦公處，平安祥虎用台語念，就是平安最好，民眾很喜歡這個吉祥含義，所以，也趕緊到公所索取春聯。

今年新北市的「平安祥虎」春聯才剛出爐，就很受歡迎，汐止區公所一早才剛放了一疊在櫃台，下午已經索取一空，公所人員也緊急再補貨。

汐止區長陳健民表示，新的一年虎年到了，在過去一年大家都很辛苦，因為，大家花了一半的時間都在做防疫，那新北市政府的春聯出爐，平安祥虎，台語諧音平安最好，希望未來的這一年都能更好，雖然，還在疫情期間，春節專案都還在防疫階段，但是希望今年會越來越好，是一個平安的好年，還有平安祥虎國語諧音是「平安享福」，給大家福氣，給大家幸福。

陳健民表示，目前春聯也提供給各里辦公處了，所以，喜歡的汐止朋友們從現在開始，就可以到汐止區公所一樓櫃台或是就近到各里辦公處索取。