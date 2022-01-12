淡信基金會助弱勢兒童 攜手家扶購衣送暖

為了要幫助在地的弱勢兒童能夠溫暖過冬，淡水信用合作社所成立的淡信慈善基金會等單位舉辦家扶寒冬送暖添新衣，邀請46位的弱勢兒童家庭到購物廣場，免費挑選新衣，不只是能夠溫暖的渡過這個冬天，也感受到社會對他們的關心。

淡信慈善基金會董事長呂孫綾表示，過去淡信相當關心弱勢兒少家庭，在她當立委的這段期間，也成立了兒少權益聯盟，針對兒童權益法案也做了許多修正，為的就是要關心維護兒少的權益，而這一次的活動，更能夠用實際的行動來幫助他們，讓這些家庭增添新衣物。此外這次活動，有福營扶輪社以及淡水民主促進會一起投入，讓公益愛心有更多資源加入。

淡水家扶中心督導池映節表示，其實過去這些弱勢兒童家庭，平常沒有什麼經濟能力或是機會來購買許多的新衣，大多都是接受社會愛心的二手衣物，來補足日常生活所需要的穿著，而這次相當感謝淡信基金會的幫助，讓這46位兒童的家庭，