閒置地活化 汐止樟樹二路闢機車停車場

在汐止樟樹二路一塊閒置的國有地，在整理後，規劃為停車場，因為，沒辦法收費停車，所以，新北市政府也開闢為機車停車場，目前開放啟用，昨(11)日新北市議員廖先翔也前往關心，附近機車族說停車好方便。

厚德里長陳有諒說，很感謝廖先翔議員，之前有協助畫設標線型人行道，後來發現一旁的土地是國有財產署的，因為之前都用鐵圍籬圍起來，沒有人行道的空間，所以，也請議員協助能不能做人行道，因為，整塊地是國財署的，在經過協商開闢機車停車場，剛好旁邊兩個新社區一直陳情機車找不到停車位，所以，很感謝停車場啟用，讓民眾停機車可以更方便安全，那這裡里辦公處也會協助管理，請志工負責打掃工作。

新北市議員廖先翔表示，之前算是國有財產署沒有管理的土地，包括圍籬都圍到了現在的人行道上，導致行人走不過去，環境也非常不好，所以，一開始的想法就只是想把人行道打通串聯，經過協調過發現是國有財產署的土地，討論後由市府交通局協助認養，並且闢建為停車場，同時將里長之前建議的路段，行人空間打通。

鄰近樟樹國小的厚德段機車停車場，已經在1月10日啟用，整個空間總共有81個免費機車停車位，方便機車族停車，里長也說會與志工一起負責環境維護工作，讓民眾有更好的停車空間。