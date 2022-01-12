25年愛心不間斷 汐止北峰里募物資助弱勢

過年前愛心滿滿，今年汐止區北峰里25年愛心不間斷，募集物資幫助弱勢家庭，包括白米、沙拉油、麵條，還有小朋友的獎助學金，今(12)日辦理的寒冬送暖，將往年到統一到活動中心領取的活動取消，將改由里長、志工，趕在過年前，送到每位需要幫助的人手上。

北峰里長陳南海表示，之前疫情本來是比較緩和了，結果這幾天又開始緊張，本來打算再請弱勢戶來領取物資，但是怕一次來太多人會有群聚感染，所以，也請公所副區長、善心人士來做個見證，這些物資未來發放也會讓弱勢戶簽名，雖然，疫情期間時機不太好，但自己生活能過，也希望讓大家都能好過，所以，已經連續幾年舉辦冬令救濟，準備了好久，終於張羅好很圓滿，讓大家都能好過年，就很開心了。

汐止區副區長林明玲指出，非常感謝北峰里陳里長還有善心人士很有愛心，這活動已經延續了二十幾年，真的非常不容易，今年陳里長為了配合市府的防疫政策，將會把冬令救濟的物資，挨家挨戶的送到需要的家庭，里長很辛苦。

連續20幾年，真的不容易，受幫助的孩子都出社會工作了，而且每年募集的物資，都很豐富，從罐頭、沙拉油、雞蛋、白米、泡麵等等，而一位葉小姐住在附近，知道里長每年幫助都會寒冬送暖，今年也特地加入，希望盡自己所能，幫助需要幫助的人。