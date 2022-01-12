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做公所防疫人員後盾 紅樹林有線捐贈物資

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導

近來有群聚感染事件傳出，讓原本稍稍平息的疫情再度緊張，在第一線忙碌的防疫人員，又要開始繃緊神經準備防疫，為了要作為第一線防疫人員的後盾，紅樹林有線電視準備了防疫物資150件，捐贈給三芝區公所，期待能夠為公所執行防疫的第一線人員增添防疫配備，為守下疫情盡一份心。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，第一線的防疫人員，除了警、消、醫護，還有最基層默默守護的公所人員，要執行居家檢疫工作，也要對檢疫者的身心靈進行關懷照顧，這些都是媒體上難以見到的，因此希望能夠作為公所防疫人員的後盾，送上防疫工作所需的物資。

三芝區長王立文表示，感謝紅樹林有線電視的關懷，並且表示，近來在市政會議中，市長也要大家都做好抗疫準備，紅樹林在這個時間點上送來物資，像是雪中送炭相當溫暖，感謝紅樹林不但是看見公所防疫第一線人員的辛勞，還送上了最實質的防疫物資，也期許在做好準備堅守疫情防線的努力下，疫情能夠控制趨緩，讓疫情時代過去，恢復以往的日常生活。

疫情 紅樹林

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