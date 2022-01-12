做公所防疫人員後盾 紅樹林有線捐贈物資
近來有群聚感染事件傳出，讓原本稍稍平息的疫情再度緊張，在第一線忙碌的防疫人員，又要開始繃緊神經準備防疫，為了要作為第一線防疫人員的後盾，紅樹林有線電視準備了防疫物資150件，捐贈給三芝區公所，期待能夠為公所執行防疫的第一線人員增添防疫配備，為守下疫情盡一份心。
紅樹林有線電視總經理李耀東表示，第一線的防疫人員，除了警、消、醫護，還有最基層默默守護的公所人員，要執行居家檢疫工作，也要對檢疫者的身心靈進行關懷照顧，這些都是媒體上難以見到的，因此希望能夠作為公所防疫人員的後盾，送上防疫工作所需的物資。
三芝區長王立文表示，感謝紅樹林有線電視的關懷，並且表示，近來在市政會議中，市長也要大家都做好抗疫準備，紅樹林在這個時間點上送來物資，像是雪中送炭相當溫暖，感謝紅樹林不但是看見公所防疫第一線人員的辛勞，還送上了最實質的防疫物資，也期許在做好準備堅守疫情防線的努力下，疫情能夠控制趨緩，讓疫情時代過去，恢復以往的日常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言