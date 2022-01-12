與台中魚市場排休喬不攏 魚類公會明罷市1天

春節將近，海鮮是家家桌上年菜不可或缺的食材之一，但台中魚市場卻驚傳面臨罷市危機。台中魚類公會爭取一年休市78天，但台中魚市場僅同意72天，魚類公會理事長林信富表示，市場沒有與公會溝通，大會已表決通過，明天休市日，多名承銷商可能不會進場。

台中市魚市場公司是全省知名魚貨批發市場，一天交易額約700萬元、50噸魚貨，公會承銷商牌號數約150支，年節平均漲幅1.3至1.4倍，平常進場人數約80個承銷人；農曆春節逼近進入交易高峰期，卻傳出魚類公會爭取增加年休市日未果，公會決定13日休市一天，公司則照常上班。

台中市魚類公會理事長林信富指出，公會過往每年都會將排休假送魚市場公司，彼此溝通協調，但今年魚市場公司很強勢，對公會某些意見不願意協調，希望市府農業局能出面，但市府也不理會，漁市公會決定先依照自己的版本進行，13日就休市一天。

台中魚市場秘書林玉苓指出，市場去年排休日為71天，也向主管機關農業局爭取增加休市日，參考全省各地作法後，決定訂定72天，但公會仍希望年休78天，雙方產生爭議，目前公會不願意出面，市場方也很為難。

林信富表示，目前得知部分承銷商13日仍會進入市場做生意，但預估漁市營業額不會超過平常時一半；林更提到，目前他仍尚未將排休日程正式公布，就是希望能再與漁市願意協調，若近日仍無法取得聯繫，便會對外正式公布。

對此，農業局長蔡精強表示，市府立場要維護承銷商及消費大眾權益，農業局會積極和魚類公會及魚市場公司雙方再次溝通，維護承銷商的休市權益，也不影響魚市場運作。