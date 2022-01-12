改造五股垃圾山、新泰塭仔圳 新北城鄉3年「翻轉」有成

新北市城鄉局今在市政會議專案報告，城鄉局長黃國峰表示，市府3年來推動都更三箭、五股夏綠地、新泰塭仔圳重劃、行政園區改造等成果，翻轉城鄉風貌，今年在都更方面則提出以改善老舊私有市場、工業住宅聚落及修訂危老代拆相關規定，擴大都更效能。

黃國峰說，新北社宅除了提供優良的硬體空間，更以全國首創的青銀共居計畫增進世代間互動並凝聚社區共識，目前三峽北大及新店央北社宅已有35組共居戶參與，剛完工的土城員和社宅已規劃26戶延續共居計畫，與今年新成立的青年局合作，結合225坪的青創基地，再創造共居的多種可能性。

社宅部分，黃國峰表示，在疫情期間，也提出全國社宅首創，住戶可透過雲端平台使用VR看房、線上簽約等服務，享受數位升級的便捷生活。未來，不管在整體空間規劃或是各項簡政便民措施，都會以便民、利民的角度，逐步落實安居樂業的市政目標。