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新店大賣場舉辦防災演練 消防局動員55人指導救災
新北市消防局第四大隊今天在新店大賣場舉辦防災演練，結合新店區公所、民間救難團體一同辦理，共動員55人。消防局大動作模擬救災演練，使用各消防工具與各式車輛15輛，其中有兩台雲梯車大動作噴水，場面超逼真，希望藉此訓練大賣場員工遇到真正火災時，能順利通報、防災。
消防局第四救災救護大隊今天上午在家樂福新店店舉辦「111年度大型賣場春節火災搶救演練」，模擬當人潮眾多、高樓層遇到火災時，大賣場員工第一時間該如何自衛消防編組；待消防隊趕抵，再進行水線佈署、架梯救援、入室搜救、雲梯高空作業等項目。
消防局第四救災救護大隊表示，此次演練過程中，除了著重消防人員搶救作為外，也同時訓練賣場員工即時通報、初期滅火及疏導人潮等應變，藉此演練讓民眾於採買年貨時能安心購物。
新北市政府消防局第四救災救護大隊希望透過平時的演習，來加強消防人員的火場搜救能力，也希望藉由這樣實地演練的方式，訓練大型賣場自衛消防編組的應變能力，在災害發生時可以冷靜地引導民眾逃生疏散，將災害損失程度減至最低。
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