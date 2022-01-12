全台急凍！新北3天25人OHCA送醫 9人救回

中央氣象局針對北北基桃宜等17縣市，發布10度以下低溫特報。今天上午11時許，新北市五股區60歲劉姓男子，疑因疾病誘發仰坐在其座車右前座上，消獲報派員前來，經檢視劉男明顯死亡。對此新北市消防局提醒民眾，10度以下低溫報到，恐易誘發心血管疾病，民眾要多多保暖防範注意。

根據中央氣象局官網發布，北北基桃宜等17縣市低溫特報，全台受強烈大陸冷氣團影響，從今天開始到14日各地天氣偏冷，今天上午新竹以北局部地區，呈現橙色燈號（非常寒冷）有持續10度左右氣溫發生；今晚到明日上午新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門局部地區也將有10度以下氣溫發生，預估將一路影響到這周五，提醒民眾應注意防範。

據查，今天上午11時許，新北市五股區新五路二段2巷內1處停車場內，有民眾發現其60歲劉姓友人，頭後仰坐在汽車右前座一動也不動，端視現場其車窗半開、車沒上鎖，任其搖晃呼喊，劉男都沒有回應，趕緊報警協處。

警消獲報派員趕抵，經檢視劉男已明顯死亡無須送醫。警勘驗現場，劉男身體沒有外傷，現場沒有打鬥跡象，研判可能是近日天冷，誘發劉男心血管疾病導致死亡，目前已通知家屬前來指認釐清。

對此，新北市消防局表示，近期氣溫驟降，統計這3天（10日、11日、12日到下午2時許）因天冷誘發疾病導致內科OHCA送醫共有27名患者，所幸27人送醫急救，有9人成功救回。