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板橋農會聯手太麻里農會 今起連兩日促銷台東釋迦

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
台東縣太麻里地區農會與板橋農會合作，今日起至13日舉辦促銷活動，現場還有青農展售在地優質農產，並以時價限本島免運費宅配到府。圖／新北農業局提供
台東縣太麻里地區農會與板橋農會合作，今日起至13日舉辦促銷活動，現場還有青農展售在地優質農產，並以時價限本島免運費宅配到府。圖／新北農業局提供

我國釋迦去年遭中國大陸片面禁止進口，如今產季到來，過去多數外銷對岸的鳳梨釋迦，透過台東縣太麻里地區農會與板橋農會合作，今日起至13日舉辦促銷活動，現場還有青農展售在地優質農產，並以時價限本島免運費宅配到府，盼透過新北都會區高消費實力，增加農民銷售通路及收益。

農糧署長胡忠一昨天出席板橋農會與太麻里農會在板橋區農會活力超市前廣場舉辦的鳳梨釋迦、大目種釋迦促銷活動，他說，去年中國禁止我國釋迦輸入，5千公噸釋迦採國內行銷，還有3千公噸加工，並以冷凍低溫形式打開了日本市場。立委劉櫂豪昨也現身加挺，請民眾把台東甜美釋迦買回家。

太麻里地區農會理事長許來助指出，太麻里為全國鳳梨釋迦及大目種釋迦主要生產鄉鎮，種植面積為641.32公頃，生產產量7171公噸。去年中秋節前中國宣布暫停台灣釋迦輸入後，盼透過新北都會區高消費實力，增加農民銷售通路及收益。

板橋區農會表示，今明兩日上午9時至下午3時，在板橋區農會活力超市前有釋迦與台東優質農產展售，現場還有釋迦果品評鑑大賞、鮮果品嘗、鳳梨釋迦優格DIY等活動。1月21日至1月28日還有年貨大街，活動期間在現場或超市內，累積消費滿5000元，即送200元超市抵用券，滿1000元可登錄農遊券888元。

農糧署長胡忠一（中間穿綠背心者）昨天參加在板橋區農會活力超市前廣場舉辦的鳳梨釋迦、大目種釋迦促銷活動。圖／新北農業局提供
農糧署長胡忠一（中間穿綠背心者）昨天參加在板橋區農會活力超市前廣場舉辦的鳳梨釋迦、大目種釋迦促銷活動。圖／新北農業局提供

鳳梨釋迦 農會 台東

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