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成蘆橋五股端拓寬並設機車道 先封路再拆部分陸橋
新北巿成蘆橋五股端因上下橋都沒有機車專用道，常引發交通意外，新北工務局計畫將拓寬並增設機車道，為此將先部分拆除位於橋路口的成德陸橋，預計於14日及21日晚間12時至翌日上午5時30分施工，屆時將封閉該路段，請民眾提早改道。
成蘆橋是往返五股與蘆洲兩區之重要幹道，交通量龐大，不過該橋在五股端上下橋時都沒有機車專用道，尤其是騎士要從蘆洲往五股時，原有的專用機車道會在快下橋時束縮為汽機車混合車道，常引發交通事故，工務局為此將拆除局部成德陸橋，以利後續五股端匝道拓寬並增設機車道。
養工處指出，施工團隊預計將於14日及21日夜間12時起，至翌日上午5時30分，將成德陸橋部分頂蓋、樓梯及大梁吊離，期間成蘆橋道路將全線封閉，請民眾配合導引牌面行駛，提前改由永安大橋通行。
養工處提醒，有搭乘公車需求的民眾也須注意，包含三重客運508、橘19、704、857、899等班次，施工期間可能有不停靠站牌的相關公告，請改由蘆洲捷運站、坑口或新成八路站牌搭乘公車。
養工處補充，待匝道拓寬並增設機車道主體工程完工後，陸橋將一併復舊，供民眾通行，施工期間造成不便，請民眾見諒。
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