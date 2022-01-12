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浪漫台3線標誌挨批混淆用路人 公路總局令限期拆除

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
浪漫台3線標誌遭批亂設，影響用路人辨別路牌資訊，掛上短短一周又被要求一周內拆除。記者巫鴻瑋／攝影
浪漫台3線標誌遭批亂設，影響用路人辨別路牌資訊，掛上短短一周又被要求一周內拆除。記者巫鴻瑋／攝影

客委會與新竹縣府在台3線新竹縣段沿線路牌懸掛浪漫台3線Logo，卻因圖樣太過抽象，導致民眾批評看不懂、混淆用路人辨別道路資訊，民代甚至痛批浪費公帑，危及交通安全，要求拆除；今天現勘後交旅處已同意盡快拆除，將另外找適當位置懸掛。

公總交控中心主任巫清煒表示，浪漫台3線Logo因顏色、尺寸及圖樣都不符合道交標誌設置規則，被歸類為廣告物，依規必須限期拆除，已要求新竹縣府交旅處在一周內拆除完畢，且未經同意不應改在省道台3線其他路燈、電桿位置懸掛。

巫清煒說明，公家機關設置標誌同樣需依規辦理，會建議客委會及縣府交旅處，提出試辦計畫，將書面資料送公路總局審核，並報交通部，只要圖樣符合規定，不造成用路人混淆或辨識困難，原則上不會刻意阻擋設置。

他也提到不少地方鄉鎮市公所平時也會在路牌、路燈懸掛活動旗幟或告示，不過因該類廣告物屬短時間、臨時性的懸掛設置，在活動後就會拆除，因此限制較少，但浪漫台3線Logo屬永久性標誌，且設置於省道上，公路總局依法必須進行管理。

縣府交旅處上午與客委會及公總現勘後，同意將浪漫台3線Logo盡快拆除，並且說明去年就曾辦理會勘在案，雖其內容屬街道家具性質，但因與既有地方方向指示標誌並列，可能造成用路人誤判道路資訊。

交旅處表示，將另外研議適當的設置位置，再與公路總局協商是否能進行懸掛；不過公總也提出折衷方案，建議地方政府可考慮在台3線沿線交叉的縣道、鄉道懸掛，就不必費時冗長另外申請試辦計畫。

標誌 新竹

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