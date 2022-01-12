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北市15日起運動要戴口罩 比賽與水域活動則免

中央社 / 台北12日電

北市副市長蔡炳坤今天表示，恢復室內外運動全程戴口罩，只有運動比賽與水域活動如游泳池、烤箱、三溫暖等不用，預計14日公布、15日實施。

台北市副市長蔡炳坤接受電話訪問時指出，市府開會討論要恢復室內外運動全程戴口罩，但游泳、三溫暖、水療、烤箱等水域活動不用。

蔡炳坤表示，另種不用戴口罩的情況為運動賽事，選手之前只要附上健康證明，如打滿2劑疫苗滿14天、確診康復或解隔單、7日內篩檢陰性其中之一就可免罩上場。

蔡炳坤說，中央現在把第3劑的間隔從5個月縮短至12週，目前地方政府也無規範選手是否一定要打第3劑。

蔡炳坤表示，運動指引原本要今天公布，但因有運動賽事選手要不要打第3劑疫苗等專業問題，請醫療團隊討論後，預計14日公布、15日實施。

蔡炳坤 口罩 疫苗

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