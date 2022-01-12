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民眾黨北市議員規劃 士林北投區擬提名2人

中央社 / 台北12日電

台灣民眾黨備戰今年地方選舉，議員部分台北市黨部已完成作業，近期將把建議名單提交黨中央，其中士林北投區人選有黃瀞瑩、陳思宇2人較受矚目，將由黨中央拍板定案。

民眾黨台北市黨部主委、台北市議員林國成今天表示，針對今年底北市議員選舉，各區都有推薦人選呈報黨中央，週五前名單會提供給黨中央。

林國成指出，推薦人選都是經面談、黨員意見調查、幹部評鑑、7人評鑑小組等程序，才提報給黨中央，最後提名作業由黨中央決定。

民眾黨備戰今年底台北市議員選舉，第1選區（士林、北投）規劃有台北市副市長黃珊珊辦公室幕僚黃瀞瑩、台北市前觀光傳播局長陳思宇；第2選區（內湖、南港）為民眾黨前發言人陳宥丞。

第3選區（松山、信義）是民眾黨發言人楊寶楨；第4選區（中山、大同）為台北市政府前副發言人林珍羽；第5選區（中正、萬華）有民眾黨前公關長吳怡萱；第6選區（大安、文山）包含文山區主任張幸松、前機師張志豪。

黨內人士透露，投入北市議員選舉推薦名單人選，包含內湖南港區、松山信義區、中山大同區、中正萬華區皆為1人，其餘選區提2人，但士林北投區，黃瀞瑩在幹部評鑑等投票領先陳思宇，北市黨部仍規劃推薦2人給黨中央，引發熱議。

北市 台灣民眾黨

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