方便民眾到河濱運動遊樂 新北在華江橋下設免費置物櫃

河濱公園美景常吸引民眾前往運動，但隨身物品的放置成問題，為方便民眾遊憩時的便利性，新北高灘處於10日起在華江橋下自行車租借站旁設置物櫃，供民眾臨時置放物品。

河濱公園是許多民眾放鬆及運動的好去處，不過有民眾反映，運動時隨身物品無處可放，常常要綁在身上，或找個較為隱密的地方放置，但又擔心會遭寵物咬走或被不知情民眾拿走。

高灘處指出，確實常有民眾攜帶大包小包到河濱遊憩，尤其有小孩的家庭，隨身物品將不便於園區活動，因此高灘處特別於華江橋下的自行車租借站旁設置15格置物櫃，供民眾免費臨時置放隨身物品，讓民眾更能方便在園區遊逛。