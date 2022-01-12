聽新聞
test
0:00 / 0:00
方便民眾到河濱運動遊樂 新北在華江橋下設免費置物櫃
河濱公園美景常吸引民眾前往運動，但隨身物品的放置成問題，為方便民眾遊憩時的便利性，新北高灘處於10日起在華江橋下自行車租借站旁設置物櫃，供民眾臨時置放物品。
河濱公園是許多民眾放鬆及運動的好去處，不過有民眾反映，運動時隨身物品無處可放，常常要綁在身上，或找個較為隱密的地方放置，但又擔心會遭寵物咬走或被不知情民眾拿走。
高灘處指出，確實常有民眾攜帶大包小包到河濱遊憩，尤其有小孩的家庭，隨身物品將不便於園區活動，因此高灘處特別於華江橋下的自行車租借站旁設置15格置物櫃，供民眾免費臨時置放隨身物品，讓民眾更能方便在園區遊逛。
高灘處提醒，置物櫃僅供臨時置放，現金等貴重物品還是要請民眾隨身攜帶，民眾使用前也別忘記詳閱使用規定及方式，並愛惜使用及牢記密碼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言