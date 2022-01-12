淡海輕軌光影列車秀15日登場 送超美限量紀念票卡組

新北捷運公司為慶祝淡海輕軌通車三周年，與日本九州旅客鐵道株式會社攜手在15、16日於淡海輕軌推出光影列車秀「光之所向」，並在V07淡水行政中心站前廣場轉播，另外也有線上直播，供民眾在家欣賞。另還會在現場發放「光之所向-三周年紀念票卡組」，只送不賣。

新北捷運公司指出，本次「光之所向」行駛的路線將由「紅樹林站」往「漁人碼頭站」方向行駛，全程不載客也不停靠車站，歷時24分鐘，將由5首歌曲以5段音樂故事的章節組成，分別為：「繁光」、「靜夜」、「感謝」、「家園」及「希望」，不但各具意義，更是2022年首場光影表演。

新北捷運公司表示，這也是首次以夜間全程空拍轉播方式為民眾帶來新型態的演出，希望能為新年帶來投向希望的光芒，更期盼能藉此為疫情下的民眾加油打氣，共同守好防疫陣線，戰勝疫情。

新北捷運公司指出，除光影列車秀之外，新北捷運公司與JR九州共同推出「光之所向-三周年紀念票卡組」也搶先曝光，裡面含有JR九州的sugoca IC卡及「光之所向」紀念票卡及淡海輕軌模型車一列，還有「光之所向-三週年紀念票卡」，每日各50個名額，採現場索取號碼牌，只送不賣，於活動結束後，在現場抽出幸運民眾獲得，當日開放領取號碼牌排隊的時間為下午5時，6時正式發放號碼牌及開放實聯制入場，號碼牌採限量發放，發完為止。