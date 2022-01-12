獨／中正橋社宅二月完工招租 秀朗宅變警消專用

「永和中正橋派出所青年社會住宅」歷經4年施工，即將於下月完工，可提供70戶供民眾入住。新北市城鄉局目前規劃將永和秀朗社會住宅的28住戶遷移至中正橋社宅後，將秀朗社宅變身為警、消專用宿舍，提供有需要租用的新北市警、消人員居住。

位在中正橋永和端的中正橋派出所，2017年底將樓高僅兩層的派出所建物，改建成樓高13層、地下3層的複合式住宅，規劃1至4樓為派出所使用、5至13樓則是社會住宅。該基地面積373坪，歷經4年施工後，即將在下月完工，城鄉局預計農曆年後開始接受民眾申請租用，最快9月可入住。

同樣在永和區的秀朗社會住宅，樓高9層、地下2層，1至4樓工派出所使用，5至9樓做為設會住宅出租，2017年底即已完工出租。由於僅28戶社會住宅供民眾租用，委管單價較高，城鄉局預計將28戶遷移至中正橋社會住宅後，將秀朗社宅變更為警、消專屬宿舍，並將與警察局等單位研議管理方式，除可顧及新北市警、消人員居住空間，也能減少委管費用支出。

新北市議員連斐璠表示，秀朗地區許多外地來新北工作的警、消人員，居住在永和的小套房內，住處品質堪慮，由於經常接獲警消人員反映希望能有宿舍居住，因此與城鄉局協調將秀朗社宅變更為警消宿舍使用，保障警消人員居住品質。

議員羅文崇則表示，樂見秀朗社宅提供居住空間空警、消人員使用，但也希望城鄉局需將設會住宅空間做通盤考量，顧及所有需要居住空間的民眾權益。