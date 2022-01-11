淡水公司田溪生態工法修復中 維護生態也讓遊憩更安全

公司田溪是淡水最大溪流，但下游段兩岸步道老舊破損及沉陷，近出海口一帶河床底部被淘空且塊石流失，恐影響民眾遊憩安全。新北水利局與當地NGO合作推動溪流整治，以「無鋼筋混凝土」工法修復，除維護生態，也讓未來導覽活動更安全，工程已於7日開工，預計汛期前完工。

公司田溪下游段濱海路一段至新市一路一段間，左、右兩岸步道老舊破損及沉陷，除造成路面不平整外，部分陰井蓋板也嚴重變型或遺失；出海口處近年受洪汛沖刷影響，部分河床底部淘空、塊石流失及河床淤積，造成遊憩安全問題。

水利局表示，勘察後研判，該區段在洪水沖刷時產生負壓吸力，長期影響下，近出海口處部分河床底部細顆粒逐漸淘空，並進一步造成上方的石籠破損、內部塊石流失，以及大量淤積在下游右岸凸出的河灘地。

水利局指出，其實市府團隊從110年中就著手辦理護岸及固床工的修復工程設計作業，並與當地NGO團體通力合作，共同守護及推動溪流整治。水利局表示，這次針對出口護岸掏空採用生態友善的「無鋼筋混凝土」工法修復，以石籠作為護岸及固床工的結構補強材料。

水利局說明，修復工程已於7日開工，預計在今年度汛期前完工，過程中會請生態專業團隊協助指導，採迴避、縮小、減輕、補償的生態友善措施，並減少對水域的擾動，盡量保留現有溪濱植物，同時在施工階段也要求施工廠商執行相關生態保育措施，完工後不但能營造出公司田溪優質水域環境及生態，相關團體的導覽活動也將更安全。