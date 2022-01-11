減輕小爸媽負擔 北市公托20歲以下父母子女列優先抽籤

台北市公托一位難求，許多爸爸媽媽為抽公托名額，常要候補排隊好幾年，台北市議員陳炳甫從去年開始，陸續接獲小爸媽陳情，盼能讓還在讀書的20歲以下年輕父母，能有公共托嬰中心的抽籤優先權。北市社會局婦幼科長粘羽涵表示，為減輕小爸媽的生活負擔，台北市公托也從本月中旬開始，將20歲以下的未成年父母，列為第一序位優先抽籤對象。

陳炳甫說，儘管社會型態轉變，許多人不婚、晚婚，但每年還是有不少20歲的年輕爸爸媽媽，提早組成家庭，這群小爸爸小媽媽實際遭遇的養育狀況，不僅經濟能力相對未穩定，就要一邊顧及未完成學業，還要照顧家中孩子，若可以優先抽中公托，將可減低小爸媽的負擔。

陳炳甫提到，他去年接獲陳情後，九月就向市府提出小爸媽優先抽公托、公幼建議，北市教育局於去年底，已將20歲以下年輕爸媽納入優先抽公幼。社會局則是今年納入優先，盼透過公托公幼體系，可以減輕小爸媽的辛苦與壓力，讓他們可以兼顧完成學業。

粘羽涵表示，過去小爸媽需符合弱勢家庭才能取得公托第一序位，考量照顧新生兒對未成年父母來說，不管是否為弱勢，都有公托資源協助，社會局從今年1月中旬起，只要是父母雙方或單親一方於報名登記公托日為未成年，不需再經財稅或社工評估，即可符合第一序位資格。

長期倡議青少年、少女未成年懷孕求助輔導的勵馨基金會執行長王淑芬表示，勵馨基金會做青少年懷孕輔導與資源協助已經20年，過去也於台北市女性權益促進委會（現為台北市性別平等委員會）不斷倡議，希望青少年、青少女不會因懷孕而影響學業。

王淑芬說，勵馨在輔導的過程中，發現最大的障礙就在於托育資源不足，導致小爸媽對於很難放下親職的角色，如何協助給予小爸媽更多的資源去協助。另外，勵馨也積極推動校園性平教育，也進行少女培力行動，讓青少年及少女更看重自我的價值，而非依附於情感之上，也讓更多人對於小爸媽多一些理解與包容。