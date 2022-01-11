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內湖南港70車位將啟用科技執法 亂停車恐吃1200元罰單
北市積極推動「智慧化開單暨收費系統」，北市停管處去年在內湖、南港地區3個路段，在70格時段性禁停車位，設置有影像辨識感測及違停舉發功能的智慧停車柱，預計今年1月17日啟用科技執法，未來若不依規定時間及車種停放，將處600元以上、1200元以下罰鍰。
停管處說明，時段性禁停車位是為配合當地道路車流變化，因此在特定時段內禁止車輛停放，以維持交通順暢，北市目前有685格時段性禁停車位，主要劃設於市區主要幹道，並會在車格周邊設立標示牌面，以及繪設黃色標字，告知民眾禁止停車時段。
停管處今宣布，1月17日將啟用內湖區港墘路221巷（港墘路-陽光街）、成功路2段（民權東路6段-成功路2段486巷）及南港區南港路1段北側（南港高工前）等3處時段性禁止停車格位科技執法違規採證功能。
上述3處時段性禁止停車格已建置智慧停車柱，具有影像辨識及車輛感測功能，可自動開單、提供現場繳費，還能針對目前時段性禁止停車格位「停車時間、車種不依規定」的違規車輛進行違規採證，以科技設備於全時段自動偵測取締，違規車輛將依道路交通管理處罰條例第56條規定，處600元至1200元罰鍰。
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