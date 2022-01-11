搭蒸汽火車巡禮 十分成安宮有39尊全台媽祖

平溪十分寮成安宮今年主辦北台灣媽祖文化節，首創以蒸汽火車頭讓各友宮的媽祖神像搭乘，從瑞芳出發一路到十分地區進行媽祖巡禮，目前十分成安宮共有39尊來自全台各地的媽祖神像供民眾參拜，主委胡民樹也歡迎民眾把握難得機會到十分成安宮，將全台媽祖一次看到。

媽祖神像坐火車，而且還是蒸汽火車頭，這是十分成安宮天燈媽為了今年北台灣媽祖文化節所精心安排的媽祖搭火車巡禮，一路從瑞芳出發，沿途經由平溪支線，最後停留在十分站，當天吸引上萬人包括信徒，當地居民，鐵道迷，攝影愛好者都來到十分駐足觀賞這難得的盛會。

十分成安宮首創媽祖神像搭火車巡禮，更集結全台39間友宮的媽祖神像一起搭火車，目前這些神像都安座在成安宮，將為期一星期供民眾來參拜，一次可以參拜包括大甲鎮瀾宮，北港朝天宮，新港天后宮等全台知名宮廟的媽祖神像。

十分寮成安宮主委胡民樹說，這次的活動，讓已經沉寂很久的十分地區，又再度熱鬧起來，當天湧入上萬人已經是疫情以來少見的景象，也祈求媽祖保佑疫情趕快過去，恢復往日榮景。

不少信徒也紛紛表示，第一次看到神像搭火車很特別，而且來到成安宮就能參拜到各種媽祖神像，也是一個難得的體驗。