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寒冬助弱勢 淡水一信發出2百萬元紅包

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水第一信用合作社舉辦了關懷弱勢活動，發送紅包總共有200萬元，要給1,272戶低收家庭。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水第一信用合作社舉辦了關懷弱勢活動，發送紅包總共有200萬元，要給1,272戶低收家庭。 圖／紅樹林有線電視提供

深耕在地多年的淡水第一信用合作社，今(11)日上午在新北市淡水老街上總社及其他分社舉辦了關懷弱勢活動，在總社由理事主席麥勝剛親自帶隊，發送紅包總共有200萬元，要給1,272戶低收家庭，希望在歲末寒冬之際，給弱勢家庭一個實質幫助。

淡水第一信用合作社理事主席麥勝剛親手將紅包發送到弱勢民眾的手中，包括八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六個行政區，舉辦了關懷弱勢活動，發送紅包總共有200萬元，要給1,272戶低收家庭，而每戶都可以領到1500元紅包。

淡水第一信用合作社，過去數十年，每年都會舉辦冬令救濟活動，而過去因為疫情，移到半戶外的空間空，落實戴口罩，消毒，量體溫等防疫工作。

麥勝剛理事主席表示，新冠肺炎疫情非但未停歇，反而更加嚴峻，國內產業深受疫情衝擊，一般民眾的收入也相對減少，弱勢家庭的生活經濟加需要大家來關注。

除了在總社及各區分行發送慰問金之外，淡水一信總經理，更是在寒冷的天氣當中，親自來到了淡水區真理街，弱勢居民家中，來關懷這裡的長者，雪中送炭，讓大家在歲末寒冬之際，多多關懷地方基層的弱勢者，讓低收入戶可以過個溫暖的年節，希望藉此可以達到拋磚引玉的效果，喚起社會更多的愛心，給需要幫助的民眾。

淡水 紅包 疫情

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