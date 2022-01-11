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虎年大師揮毫迎新春 淡水孩童DIY春聯

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
新北市議員鄭宇恩在新北市淡水區水碓活動中心舉辦「迎新春 贈春聯」活動，小朋友和家長可以共同創作專屬自己的虎年春聯。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩在新北市淡水區水碓活動中心舉辦「迎新春 贈春聯」活動，小朋友和家長可以共同創作專屬自己的虎年春聯。 圖／紅樹林有線電視提供

新春將至，新北市議員鄭宇恩在新北市淡水區水碓活動中心舉辦「迎新春 贈春聯」活動，邀請謝瑞煌等多位書法名師現場揮毫，提供民眾領取，現場也規劃有親子手作春聯區，提供空白春聯紙和拓印器材及毛筆，讓小朋友和家長可以共同創作專屬自己的虎年春聯。

活動一開始，由淡水區新春里莊志文里長、新興里吳錦泉里長、水碓里孫麗明里長、新生里洪正宗里長進行開筆儀式，寫下「玉虎迎春百業興」，祝福新的一年能擺脫疫情陰霾，百業振興。

新北市議員鄭宇恩表示，去年全球和台灣仍然受到疫情影響，最近零星的疫情傳出，都讓大家心情多少受到一些影響，相信虎年會有新的氣象，讓大家帶著春聯回家佈置，共同迎接充滿喜氣的農曆新年。

除此手寫春聯，鄭宇恩議員也和「樂山教養院」的樂山天使手繪作品，合作印製「福虎生風」春聯和「虎哩發大財」紅包袋，現場發送給大家，和大家熱鬧迎新春、歡喜過新年。

春聯 淡水

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