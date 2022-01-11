新北平安祥虎春聯出爐 石門民眾踴躍索取

新北市政府虎年再度推出『平安祥虎』春聯，昨(10)日下午兩點半開放民眾索取，而石門區公所也在開發的首日就出現踴躍索取的人潮，數量有限，歡迎民眾週一至週五上班時間就近前往住家附近公所索取。

石門區長林俊宏說，傳統新年即將到來，家家戶戶開始除舊佈新，而新北市府每年都會設計不同的春聯，去年牛年的牛好日子春聯，受到民眾喜愛，今年虎年再度推出平安祥虎春聯，於1/10下午兩點半開放民眾至各區公所索取。相當特別的是，今年的平安祥虎春聯，依舊有國臺語雙重唸法，帶有不同含義，國語是平安享福的諧音，而臺語唸法則是平安尚好，有平安才有福氣，祝福市民都有一個平安、福氣的好年。

此外，新的虎年春聯出自台藝大以及王意淳老師所設計，虎字燙金為春聯增添不少財氣與喜氣，即日起各區公所都開放民眾索取，數量有限，歡迎民眾週一至週五上班時間就近前往領取。