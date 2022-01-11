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瑞芳爪峰里共餐尾牙 感謝地方人士長期贊助

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區爪峰里辦理老人共餐尾牙，地方人士有錢出錢，有力出力，讓共餐資源不間斷。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區爪峰里辦理老人共餐尾牙，地方人士有錢出錢，有力出力，讓共餐資源不間斷。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區爪峰里今(11)日辦理老人共餐尾牙，包括市議員林裔綺，瑞芳區長施玉祥都來共襄盛舉，爪峰社區共餐八年多來，感謝有很多志工無私付出，還有地方人士有錢出錢，有力出力，讓共餐資源不間斷。

在用餐前，先一起來動一動暖暖身子，包括市議員林裔綺，瑞芳區長施玉祥也一起來共襄盛舉動一動，在這一場爪峰里老人共餐尾牙，活動中心裡好熱鬧，但是防疫也是不鬆懈，入場量額溫實名制，一點都不馬虎，大家也是口罩戴好戴滿來動一動。

爪峰社區發展協會理事長張信義說，爪峰里老人共餐開辦至今已經有八年多的時間，這時間不算短，每周一次的共餐，向參加共餐長者收取500元可以吃三個月，有賴於這些熱心志工的協助，再加上長期地方上善心人士默默的捐助，有錢出錢，有力出力。

爪峰里長簡明慧說，爪峰里也特別製作感謝狀，表彰這些默默付出的善心人士，地方企業，讓爪峰里老人共餐活動能夠持續八年之久，也讓這寒冷的冬天，有著暖暖的溫情。

瑞芳 老人共餐 尾牙

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