聯醫確診護理師「餐酒館廚師男友」染疫 北市匡列4同事

中央流行疫情指揮中心今公布，北市新增3名本土案例，其中2人為聯合醫院中興院區護理師，而指標個案男友（案17572）也確診，北市衛生局表示，已通知案17572職場清消，並匡列4人、採檢10人；另也發送細胞簡訊給個案發病前3天的顧客14名。

衛生局說明，案17572為信義區某餐酒館廚師，發現確診後已通知業者進行清消，同職場員工4人匡列居家隔離，並擴大採檢6人，總計有10人正在採檢中。

衛生局表示，該餐酒館將停業14天，針對案17572發病前3天的14名顧客已全數通知採檢；另外，衛生局補充，案15750及案17571均完整接種過2劑基礎疫苗及1劑追加劑，第1、2劑為AZ疫苗，第3劑則是接種莫德納疫苗。

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