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央行前宿舍成台北市定古蹟 木頭仿洋風磚造超逼真

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
位於臨沂街的中央銀行秘書處長前宿舍，經北市文化局文資審議會議指定為市定古蹟。圖／文化局提供
位於臨沂街的中央銀行秘書處長前宿舍，經北市文化局文資審議會議指定為市定古蹟。圖／文化局提供

位於臨沂街的中央銀行秘書處長前宿舍，經北市文化局文資審議會議指定為市定古蹟。文資委員認為，該建物建於昭和時期，保留至今建築基地完整，和洋住宅風格兼具，空間格局特色，且使用木頭仿磚造拼起正立面頗具特色，內部空間與形式多樣且自由，在日治時期的住宅建物中少見，可反映當時文人的品味風格。另，文化局預估修復再利用計劃約3000萬元。

該建物位於中正區臨沂街71巷33號，在昭和13年興建，所有權為今道勇吉，是一棟私人建造的日式宿舍，為東門外臨沂街日式住宅案例之一，後轉移為中央銀行管理，曾做中央銀行秘書處長宿舍。

文化局指出，該處屋頂雖經整修，玄關、座敷、次間等皆保存原有裝修，和式的雨戶收納、圓窗、門廊門柱等皆為原物，床之柱、違棚、欄間都呈現原有建築特色，地坪台階裝修精緻。

文資委員會勘後認為，洋風作法式樣如大壁、天井及裝飾藝術風格隔牆，格局特殊，內部空間與形式多樣且自由，多個精緻的建築細部，在日治時期的住宅建物中少見，可反映當時文人的品味風格，且保存完整庭院與建築，外有石景庭院，庭院保存原有庭石，因此文資審議會議同意指定為直轄市定古蹟。

文資委員張崑振會後補充，這棟建築原是私人住宅，為招待賓客，將庭院設計成像官舍規模一樣大，另外，外部鋼筋混凝土式的正立面，大多到昭和末年才出現，但此建築卻在昭和初期就有此處理，是非常新式的洋風外貌，並以洋式做法將大壁的柱子隱藏，再用木頭仿磚造拼起正立面，反映建造者的前衛風格。

文化局副局長田瑋表示，這棟建築為財政部國有財產署所有，修復再利用計畫將透過「老房子文化運動」的方式處理，預估需要3000萬元經費。

外部鋼筋混凝土式的正立面，大多到昭和末年才出現，但此建築卻在昭和初期就有此處理。圖／文資委員張崑振提供
外部鋼筋混凝土式的正立面，大多到昭和末年才出現，但此建築卻在昭和初期就有此處理。圖／文資委員張崑振提供

建築 文化局 宿舍

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