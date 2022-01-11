春節將近 北市府加強物價監控並協調農產品供貨穩定

近來部分物價上漲，台北市政府產發局今天表示，台北市政府為了因應這波上漲對民生的衝擊，由祕書長陳志銘擔任召集人的台北市政府物價因應小組已於5日召開第一次會議，因應春節將近，請市場處和農委會協調，適時調度農產品到貨量穩定菜價。

產發局表示，陳志銘去年11月底擔任召集人成立台北市政府物價因應小組，由主計處、消保官、產業局及相關局處擔任小組成員，分別針對權管項目及重要民生物資進行查價分析及因應。

產發局表示，去年12月台北市消費者物價總指數為104.91，比前一個月下跌0.57%，比前年同月上漲2.31%；去年全年平均總指數103.84，比前年上漲1.55%。

產發局表示，北市府除由消保官配合中央跨部會「物價聯合稽查小組」辦理物價查察外，市場處也就公有零售市場販售的30項蔬菜、15項水果、20項漁產及7項畜禽蛋進行查價，商業處也至北市主要大賣場門市查詢米、麵粉、醬油、糖、沙拉油、鮮乳、奶粉、泡麵等16項民生用品，及就5項連鎖飲料店飲料、3項麵包品項等進行查價。

產發局表示，經查價後發現，部分物資雖調漲價格，但多屬反映成本，市府相關單位都將持續查價追蹤了解，如發現涉有不法囤積、人為操縱、聯合壟斷或哄抬價格等違法情事，將立即視個案情況移送公平會或檢調單位查處。

產發局表示，因應春節將至，民生物資需求大增，為了讓消費者可獲取完整價格資訊，北市市場處已於各傳統市場設置QR code，方便民眾於採買前查詢大宗蔬菜的平均價格，也在市場處官網及產發局官網設置農產品批發市場交易資訊儀表板，供民眾瞭解農產品批發價格的漲跌趨勢，民眾可以多加利用。