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中油煉製事業部邀6書藝家揮毫 納福迎金虎

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣中油公司煉製事業部與台灣專案管理學會，邀請6位書藝家，現場揮毫迎春納福。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部與台灣專案管理學會，邀請6位書藝家，現場揮毫迎春納福。圖／中油提供

台灣中油公司煉製事業部今天邀請6位書藝家，現場揮毫迎春納福。行政室主任胡漢鯤表示，除夕前的揮毫迎春是事業部重要藝文活動之一，大家除觀摩重量級書法家的功力外，更可以領略書法藝術之美。

中油煉製事業部今天與台灣專案管理學會TPMA，共同舉辦「2022迎春納福名家書法賀歲活動」。TPMA理事長李仟萬說，這6位都是重量級書法家，現場揮毫為即將到來的舊曆新年氛圍添上色彩。許多中油員工、眷屬都來，工策會執行長劉彥賢、立法委員許智傑等來賓也來共襄盛舉。

今天揮毫的六位書法名家為蔡嘉琛、林壽泉、于玉萍、秦光武、林振豐和呂佳玲，都曾在台北中正紀念堂等舉辦展覽，也是TPMA的尊榮藝術家。

胡漢鯤說，今天除了大腕級書法家除現場揮毫之外，還有摸彩活動，幸運的來賓可以獲得名家作品及2022典藏版月曆。因為民眾太過熱情，最後書藝家一直揮毫至中午，大家都有獎。

台灣中油公司煉製事業部行政室主任胡漢鯤表示，除夕前的揮毫迎春是事業部重要藝文活動之一，大家除觀摩重量級書法家的功力外，更可以領略書法藝術之美。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部行政室主任胡漢鯤表示，除夕前的揮毫迎春是事業部重要藝文活動之一，大家除觀摩重量級書法家的功力外，更可以領略書法藝術之美。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部與台灣專案管理學會，邀請6位書藝家，現場揮毫迎春納福。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部與台灣專案管理學會，邀請6位書藝家，現場揮毫迎春納福。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部與台灣專案管理學會，邀請6位書藝家，現場揮毫迎春納福。圖／中油提供
台灣中油公司煉製事業部與台灣專案管理學會，邀請6位書藝家，現場揮毫迎春納福。圖／中油提供

中油 書法家

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