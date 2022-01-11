提高內科托育量能 柯文哲盼推廣企業托育新概念

台北市為表達對內湖科技園區員工托育量能的重視與態度，提高內湖科技園區托育供給量，台北市長柯文哲今出席內科首間私立托嬰中心開幕，並表示，此次在BOT大樓就取一部分做托嬰中心收托69人，盼此處未來可與企業簽約配合變成特約托嬰中心，讓家長能兼顧育兒與就業，打造北市友善托育的環境。

柯文哲指出，內湖算是台北市人口成長很快的行政區，但平均年齡內湖最低，表示新生兒最多，而年輕父母最大問題是小孩托育問題。過去台北市有公辦民營的托嬰或幼兒園，都是弱勢家庭優先，反而一般年輕家庭仍面臨無處可托的問題。

柯文哲表示，如今要推企業托育時，就踢掉鐵板，台灣一般中小企業若要自己辦幼兒園其實不容易，既然內湖有此BOT大樓，就取一部分做托育，收托69人，之後還可與企業簽約配合變成特約托嬰中心，企業托育是重要政策，也是一種新的概念，就看看效果如何。

創辦人侯美妗表示，基本上科技園區 科技人員非常需要托育，公托部分經常有家長無奈備取都備不上，此次爭取到空間，還靠市府的協助，盼成為內科區域指標性的托育中心，讓家長可以安心送托。