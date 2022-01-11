板橋區公所花4百多萬 改造浮洲高鐵橋下廊道
新北浮洲車站到環河西路段的高架橋下，原本僅做維修車輛通行使用，雜草叢生又垃圾堆積，造成地方治安死角。為有效利用空間，板橋區公所花費400多萬，將沿線的線性空間打造成休閒廊道，串連起附近住宅區、活動中心、車站、河岸等，去年8月動工後，今日正式啟用。板橋區長范姜坤火說，未來規畫增加體健設施、簡易遊具，並開放街頭藝人來表演。
新北浮洲車站到環河西路段的高架橋，有約1公里的狹長橋下空間，僅做維修車輛通行使用，四周以鐵絲網圍籬圍設與周邊區域阻隔，導致廊帶空間無法連貫，且雜草叢生與垃圾堆積問題，造成環境髒亂，也容易成為地方治安死角。
板橋區公所為活化利用空間，規劃沿線的休閒廊道，從板橋區大觀路二段174巷至浮洲車站，全長約200公尺，面積為2300平方公尺，採低公設、低維管設計，搭配綠廊、人行步道、休憩空間及簡易廣場，同時串連沿線住宅區、活動中心、車站及河岸；去年8月動工後，兩個月即完工，並於今日正式啟用。
范姜坤火表示，未來將規劃增加體健設施、幼兒簡易遊具設備，並計畫開放提供街頭藝人前來表演，吸引來往民眾駐足欣賞，以提供當地里民一個休憩、活動、祖孫同樂及來往的旅客停等的好去處。
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