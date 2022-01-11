樹林東昇段都更流標多次 將於2025年動工
新北市財政局今舉辦樹林區東昇段都更案簽約典禮，由市長侯友宜與中華工程有限公司簽約，該案因地點不受青睞，多次流標，隨萬大樹林線工程啟動，地方看見都更轉機，侯友宜表示，該棟建築物屋齡超過70年，透過都更將帶動樹林地區翻轉，提供安心居住環境。
東昇段基地坐落於樹林區中山路二段，鄰近台鐵南樹林車站及興建中的捷運新北樹林線LG16站，交通便捷，區位良好。基地總面積 4129平方公尺，其中公有土地占基地面積比率約 34%，現況為新北市立圖書館東昇分館及東昇市民活動中心使用，因建物老舊，經市府評估後，決定都更改善環境，並活絡地區整體發展。
財政局長李泰興表示，該案流標多次，因實施者認為執行有難度，此次把附近的私有地約1200坪也納入都更範圍，終於招標成功，東昇段靠近東昇公園、育林國中小及樹林高中，未來由中華工程公司打造複合性大樓，中華工程也承諾為圖書館免費提供100萬的圖書基金。
財政局補充，東昇段將規劃15樓高、地下3層的住商混用大樓，一樓規劃店鋪推廣地方特色產業，二至四樓為活動中心、圖書館及公共托老中心，經費約11億元，預計2025年動工、2027年完工，未來會由實施者整合斯有地主意見。
市議員廖宜琨認為，範圍內老舊建築多為透天厝，地主會在意坪數分回的多寡，擔憂整合上會有困難，原有的建築物老舊，造成長輩不變，他樂見都更後提升生活水準。
市議員洪佳君表示，東昇段已有更新草案內容，她認為除了更新硬體設備，也要搭配軟體，未來長照是趨勢也是重要服務，電梯無障礙化更重要，加上當地里長、在地團體互相搭配，相信會做得更好。
東昇里長詹麒叡說，在地長輩都會問「活動中心都更什麼時候要完成」，老舊公寓要爬樓梯，長輩行動不便，即便舉辦活動，也因無障礙設備不足，寧可把自己關在家中，希望可以快速整合，讓都更案早日完成。
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