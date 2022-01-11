快訊

直播／本土確診12例、境外58例美最多 聯醫護理師確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹林東昇段都更流標多次 將於2025年動工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
樹林東昇段基地現況為屋齡70年老建築，有活動中心及圖書館。圖／新北市財政局提供
樹林東昇段基地現況為屋齡70年老建築，有活動中心及圖書館。圖／新北市財政局提供

新北市財政局今舉辦樹林區東昇段都更案簽約典禮，由市長侯友宜與中華工程有限公司簽約，該案因地點不受青睞，多次流標，隨萬大樹林線工程啟動，地方看見都更轉機，侯友宜表示，該棟建築物屋齡超過70年，透過都更將帶動樹林地區翻轉，提供安心居住環境。

東昇段基地坐落於樹林區中山路二段，鄰近台鐵南樹林車站及興建中的捷運新北樹林線LG16站，交通便捷，區位良好。基地總面積 4129平方公尺，其中公有土地占基地面積比率約 34%，現況為新北市立圖書館東昇分館及東昇市民活動中心使用，因建物老舊，經市府評估後，決定都更改善環境，並活絡地區整體發展。

財政局長李泰興表示，該案流標多次，因實施者認為執行有難度，此次把附近的私有地約1200坪也納入都更範圍，終於招標成功，東昇段靠近東昇公園、育林國中小及樹林高中，未來由中華工程公司打造複合性大樓，中華工程也承諾為圖書館免費提供100萬的圖書基金。

財政局補充，東昇段將規劃15樓高、地下3層的住商混用大樓，一樓規劃店鋪推廣地方特色產業，二至四樓為活動中心、圖書館及公共托老中心，經費約11億元，預計2025年動工、2027年完工，未來會由實施者整合斯有地主意見。

市議員廖宜琨認為，範圍內老舊建築多為透天厝，地主會在意坪數分回的多寡，擔憂整合上會有困難，原有的建築物老舊，造成長輩不變，他樂見都更後提升生活水準。

市議員洪佳君表示，東昇段已有更新草案內容，她認為除了更新硬體設備，也要搭配軟體，未來長照是趨勢也是重要服務，電梯無障礙化更重要，加上當地里長、在地團體互相搭配，相信會做得更好。

東昇里長詹麒叡說，在地長輩都會問「活動中心都更什麼時候要完成」，老舊公寓要爬樓梯，長輩行動不便，即便舉辦活動，也因無障礙設備不足，寧可把自己關在家中，希望可以快速整合，讓都更案早日完成。

新北市財政局今舉辦樹林區東昇段都更案簽約典禮，由市長侯友宜與中華工程有限公司簽約。記者江婉儀／攝影
新北市財政局今舉辦樹林區東昇段都更案簽約典禮，由市長侯友宜與中華工程有限公司簽約。記者江婉儀／攝影
樹林東昇段基地都更示意圖。圖／新北市財政局提供
樹林東昇段基地都更示意圖。圖／新北市財政局提供

都更 圖書館

延伸閱讀

新北第3劑疫苗預約熱烈 約2小時3萬300名額滿

新北醫療量能快達一半 侯友宜：做輕重症分流準備

影／新北去年阻詐2億多 侯友宜：小心投資型詐騙

是否升三級警戒？侯友宜：守住境外防線才是關鍵

相關新聞

溫差大小心天降意外 北市通報17件大樓外牆磁磚剝落

根據中央氣象局預報，近日氣溫變化大，大樓外牆磁磚恐因熱脹冷縮產生鼓脹現象，導致磁磚剝落恐砸傷路人。北市建管處指出，從12...

搶爆！新北中大型接種站今預約 僅2小時3萬名額快沒了

中央日前宣布縮短第三劑間隔時間，新北有128萬人符合資格，市府加開中大型接種站，與機動接種站來因應，今日上午9時開放30...

樹林東昇段都更流標多次 將於2025年動工

新北市財政局今舉辦樹林區東昇段都更案簽約典禮，由市長侯友宜與中華工程有限公司簽約，該案因地點不受青睞，多次流標，隨萬大樹...

大樓外牆磁磚溫差大剝落釀傷亡 北市：最高罰30萬

近期天氣氣溫變化大，北市建管處指出，大樓外牆磁磚恐因熱脹冷縮出現鼓脹現象，甚至發生剝落意外，為維護民眾及車輛安全，提醒應...

快點預約打疫苗 新北中大型接種站還有3萬個名額

新北市長侯友宜今日上午帶著團隊視察新北疫苗預約系統時表示，新北中大型疫苗接種站預約系統相當順暢，目前有3萬300個名額，...

響應新北「愛心大平台」 歲末關懷大噴發

新北市社會局政策「愛心大平台」吸引眾多單位主動投入愛心，私立莊敬高職連續9年舉辦歲末關懷活動，為弱勢孩童剪髮，另外，新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。