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溫差大小心天降意外 北市通報17件大樓外牆磁磚剝落

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市建管處表示，從去年12月變冷開始，統計到今天為止，共收到17件大樓外牆磁磚剝落的通報案件；照片為北市某公寓大廈外牆剝落。圖／聯合報系資料照
北市建管處表示，從去年12月變冷開始，統計到今天為止，共收到17件大樓外牆磁磚剝落的通報案件；照片為北市某公寓大廈外牆剝落。圖／聯合報系資料照

根據中央氣象局預報，近日氣溫變化大，大樓外牆磁磚恐因熱脹冷縮產生鼓脹現象，導致磁磚剝落恐砸傷路人。北市建管處指出，從12月至今已有17件大樓外牆磁磚剝落的案件，屋主應立即修復，若因外牆剝落致人傷亡還要負民刑事責任，未盡安全維管責任也會處最高30萬罰鍰。

北市建管處表示，從去年12月變冷開始，統計到今天為止，共收到17件大樓外牆磁磚剝落的通報案件，去會勘後，其中8件要求屋主限期改善並列管，其餘只有輕微狀況，沒有掉落的危險性，不需要列管，但屋主還是要注意後續是否有惡化狀況。

建管處長劉美秀指出，北市建物所有權人、公寓大廈管理委員會應重視建築物外牆飾面安全，確實做好外牆自主檢查，如目視發現破損、脫落或鬆動等情況，應立即將危險範圍適當圍設警示標誌或防護措施，告知用路人及車輛注意安全，並盡速僱工修復，避免因磁磚掉落傷及無辜造成憾事。

建管處強調，若未維護建物構造安全，將依建築法規定，處以建築物所有權人或管委會6萬元到30萬元罰鍰，並得連續處罰直至改善為止；若因外牆剝落致人傷亡者，後續恐將面對民、刑事賠償之責任。

為鼓勵民眾維護老舊建物外牆安全，建管處提到，北市有訂定「建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」，補助市民修繕建築物外牆費用，補助對象為屋齡10年以上的建築物，且非單一所有權人，以棟為單位提出申請，並以臨道路側修繕補助為限，每棟上限10萬元，需整棟50%以上住戶同意推派代表或由已報備立案之管委會提出申請。

 另外，都市更新處也提供「老屋拉皮更新補助」，每案核准補助額度上限，以不超過核准補助項目總工程經費的50%，且不超過1200萬元。

建築 北市

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