快訊

直播／本土確診12例、境外58例美最多 聯醫護理師確診

新北第3劑疫苗預約熱烈 約2小時3萬300名額滿

中央社 / 記者王鴻國新北11日電

為紓解第3劑疫苗搶打潮，新北市政府今天重啟疫苗預約系統，系統上線10分鐘即完成1萬5000人預約，總共3萬300個名額約上午11時許全數額滿。

新北市長侯友宜上午出席樹林區東昇段都市更新案簽約典禮時接受媒體聯訪，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，並視察新北市疫苗預約系統重啟預約狀況。

侯友宜表示，疫苗接種站預約情形非常順利，民眾萬一沒登記到沒有關係，新北市有37個醫療院所、415個診所，可以預約施打第3劑，再加上戴上口罩就等於是第4劑，這才是最重要的。

媒體詢及防疫警戒是否會提升為第3級，侯友宜表示，只要守住境外移入防線，全力戒備、阻絕於境外，這是最重要關鍵點。全力配合政府打第3劑及落實防疫，大家一起加油，一定可以度過難關。

新北市研考會副主委紀淑娟向中央社記者表示，疫苗接種預約系統自上午9時開放登記，10分鐘即完成1萬5000人預約、半小時完成2萬4000人預約，包括4個中大型接種站（三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所二樓）總共3萬300個名額，11時許就全數額滿，顯現民眾熱絡。

疫苗 侯友宜

延伸閱讀

影／新北去年阻詐2億多 侯友宜：小心投資型詐騙

北市擬恢復學校用餐隔板 新北：安排教師打第3劑

是否升三級警戒？侯友宜：守住境外防線才是關鍵

快點預約打疫苗 新北中大型接種站還有3萬個名額

相關新聞

溫差大小心天降意外 北市通報17件大樓外牆磁磚剝落

根據中央氣象局預報，近日氣溫變化大，大樓外牆磁磚恐因熱脹冷縮產生鼓脹現象，導致磁磚剝落恐砸傷路人。北市建管處指出，從12...

搶爆！新北中大型接種站今預約 僅2小時3萬名額快沒了

中央日前宣布縮短第三劑間隔時間，新北有128萬人符合資格，市府加開中大型接種站，與機動接種站來因應，今日上午9時開放30...

樹林東昇段都更流標多次 將於2025年動工

新北市財政局今舉辦樹林區東昇段都更案簽約典禮，由市長侯友宜與中華工程有限公司簽約，該案因地點不受青睞，多次流標，隨萬大樹...

大樓外牆磁磚溫差大剝落釀傷亡 北市：最高罰30萬

近期天氣氣溫變化大，北市建管處指出，大樓外牆磁磚恐因熱脹冷縮出現鼓脹現象，甚至發生剝落意外，為維護民眾及車輛安全，提醒應...

快點預約打疫苗 新北中大型接種站還有3萬個名額

新北市長侯友宜今日上午帶著團隊視察新北疫苗預約系統時表示，新北中大型疫苗接種站預約系統相當順暢，目前有3萬300個名額，...

響應新北「愛心大平台」 歲末關懷大噴發

新北市社會局政策「愛心大平台」吸引眾多單位主動投入愛心，私立莊敬高職連續9年舉辦歲末關懷活動，為弱勢孩童剪髮，另外，新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。