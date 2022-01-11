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大樓外牆磁磚溫差大剝落釀傷亡 北市：最高罰30萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市建管處表示，未維護大樓外牆結構安全者，最高可處30萬罰鍰。聯合報系資料照
北市建管處表示，未維護大樓外牆結構安全者，最高可處30萬罰鍰。聯合報系資料照

近期天氣氣溫變化大，北市建管處指出，大樓外牆磁磚恐因熱脹冷縮出現鼓脹現象，甚至發生剝落意外，為維護民眾及車輛安全，提醒應做好外牆自主檢查，未維護結構安全者，可處6萬以上、30萬以下罰鍰，若造成民眾傷亡，還須面對民、刑事賠償責任。

建管處長劉美秀表示，北市建物所有權人及公寓大廈管委會應重視建築物外牆飾面安全，如目視即可發現的破損、脫落或鬆動等情況，應即刻將危險範圍適當圍設警示標誌或防護措施，提醒用路人及車輛，並盡速修復，避免磁磚掉落傷及無辜造成憾事。

劉美秀表示，未維護建物外牆構造安全者，可依建築法第77條第1項規定，處建築物所有權人或公寓大廈管委會6萬以上、30萬以下罰鍰，且可連續處罰至改善為止，若因外牆剝落導致民眾傷亡，後續甚至還需面對民、刑事賠償責任。

劉指出，為了鼓勵民眾維護老舊建物外牆安全，市府已有訂定「台北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」，補助市民修繕建築物外牆費用。針對屋齡10年以上建物，且非癲所有權人，以棟為單位提出申請，並以臨道路側修繕補助為限。

補助額度以每棟10萬元為上限，需整棟二分之一以上住戶同意，推派代表或由已報備立案的管委會提出申請，申請分為2階段，第一階段，在修繕前應檢附現況照片、同意書等文件報備；第二階段，修繕完成後，再提出領據、保固書、完工照片等請領補助。

另建管處補充，北市都市更新處也有提供老屋拉皮更新補助，每案核准補助額度上限，以不逾核准補助項目總工程經費的50％，且不超過1200萬元為限。

建築 北市

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