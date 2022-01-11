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新北醫療量能快達一半 侯友宜：做輕重症分流準備

中央社 / 新北11日電

近期COVID-19境外移入確診數大增，新北市長侯友宜今天說，新北收治醫療量能目前接近一半，要及早做好輕重症分流準備，待中央盤整並採取新策略，就能估算所需數量。

侯友宜今天上午到新北市政府警察局主持警政工作會報，他在會前接受媒體聯訪時被詢及，即起長程航班旅客入境PCR採陰才放行，首架班機至少COVID-19（2019冠狀病毒疾病）4陽性都是送雙北，台北市長柯文哲表示若受治確診數高於200就要啟動防疫專責旅館，新北市會不會擔心醫院負擔問題。

侯友宜說，目前新北市收治的醫療量能已經快達到一半，所以要做好輕重症分流準備，例如集中檢疫所或改裝防疫旅館，新北市跟中央一定並肩作戰，但要及早做好因應。

侯友宜表示，新北市這幾天在調整步伐，待中央盤點並採取新策略，才有辦法估算後面的分流，這不是間數多跟少的問題，因為要估算阻絕於境外進來的整個狀況，以及現在社區傳播鏈到底還有多大範圍，做好掌握是應盡責任。

侯友宜 COVID-19

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