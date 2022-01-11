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SpaceX星鏈12日清晨通過台灣 亮度堪比北極星

中央社 / 台北11日電

太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）計畫在上週再度發射49顆衛星，台北市立天文館表示，它們將在明天清晨通過台灣上空，亮度可達2.5等，接近北極星。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，根據觀測記錄，星鏈計畫目前共有1468顆衛星在近地低軌道上運行，SpaceX上週又發射49顆衛星，它們將在明天清晨通過台灣上空，5時28分至30分經過天頂時亮度達到最高約2.5等，與北極星相近。

台北市立天文館副研究員吳志剛接受電訪時告訴中央社記者，這49顆衛星將在運行過程中慢慢均勻分散、部署到軌道上，並展開太陽能板、通訊天線以及遮陽板等設備，等它們展開遮陽板後，亮度將降至肉眼看不見，這過程大約需要一週的時間。

吳志剛指出，這次星鏈通過會是全台灣都看得到，且清晨5時許天空基本上還是暗的，亮度2.5等的星體清晰可見，場面將非常壯觀，沒看過的人甚至會以為是不明飛行物（UFO）。

星鏈計畫由美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX推出，預計將以4萬2000顆小型衛星建構起覆蓋全球的高速通訊網路，從太空取得未來網路市場的市占率。

不過，台北市立天文館指出，星鏈衛星的大量光跡對天文觀測造成嚴重干擾，天文學家曾為此串連抗議，SpaceX因此替衛星增設遮陽板以降低亮度。星鏈計畫也影響到其他太空項目，例如中國天宮太空站去年2度因與星鏈太過接近而採取預防性碰撞規避。

太空 北市 SpaceX

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