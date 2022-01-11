快點預約打疫苗 新北中大型接種站還有3萬個名額

新北市長侯友宜今日上午帶著團隊視察新北疫苗預約系統時表示，新北中大型疫苗接種站預約系統相當順暢，目前有3萬300個名額，若沒登記到，可到37家合約醫院、415家診所打。目前疫苗還是仰賴中央配送，只要到貨，新北就會馬上開放施打。

侯友宜表示，今天來看中大型的疫苗接種站預約系統，目前看起來網路非常順暢，新北約有3萬300個名額，盼大家可以利用中大型接種站。

侯友宜說，除中大型接種站外，新北還有37家合約醫院、415家診所，只要民眾需要，都可上醫療院所系統來預約。

侯友宜指出，所以民眾若沒有在中大型疫苗接種站登記到也沒關係，可以到家裡周遭診所、醫療院所施打第三劑疫苗；他也呼籲，若有第1劑、第2劑沒有打的也趕快去接種。

侯友宜提到，疫苗現階段還是仰賴中央的配送，中央到，新北就會開放給大家來施打，目前為止大家都有機會透過系統來做預約。