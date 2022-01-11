快訊

獨／境外移入暴增 北市聯醫中興院區專責護理師疑確診

龐建國12字訣別「不公不義的台灣，我生不如死！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快點預約打疫苗 新北中大型接種站還有3萬個名額

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜今日上午視察疫苗預約系統時表示，新北中大型接種站目前還有3萬300個名額，歡迎民眾盡早預約施打。圖／新北市新聞局提供
侯友宜今日上午視察疫苗預約系統時表示，新北中大型接種站目前還有3萬300個名額，歡迎民眾盡早預約施打。圖／新北市新聞局提供

新北市長侯友宜今日上午帶著團隊視察新北疫苗預約系統時表示，新北中大型疫苗接種站預約系統相當順暢，目前有3萬300個名額，若沒登記到，可到37家合約醫院、415家診所打。目前疫苗還是仰賴中央配送，只要到貨，新北就會馬上開放施打。

侯友宜表示，今天來看中大型的疫苗接種站預約系統，目前看起來網路非常順暢，新北約有3萬300個名額，盼大家可以利用中大型接種站。

侯友宜說，除中大型接種站外，新北還有37家合約醫院、415家診所，只要民眾需要，都可上醫療院所系統來預約。

侯友宜指出，所以民眾若沒有在中大型疫苗接種站登記到也沒關係，可以到家裡周遭診所、醫療院所施打第三劑疫苗；他也呼籲，若有第1劑、第2劑沒有打的也趕快去接種。

侯友宜提到，疫苗現階段還是仰賴中央的配送，中央到，新北就會開放給大家來施打，目前為止大家都有機會透過系統來做預約。

疫苗 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜公布今年春聯「平安祥虎」 民眾可免費領取

今年發不發福袋？ 侯友宜：要視疫情狀況

辜寬敏喊話侯友宜出來帶領國民黨 侯友宜回應了

長程航班都要篩檢 侯友宜：謝謝中央終於聽進去

相關新聞

搶爆！新北中大型接種站今預約 僅2小時3萬名額快沒了

中央日前宣布縮短第三劑間隔時間，新北有128萬人符合資格，市府加開中大型接種站，與機動接種站來因應，今日上午9時開放30...

大樓外牆磁磚溫差大剝落釀傷亡 北市：最高罰30萬

近期天氣氣溫變化大，北市建管處指出，大樓外牆磁磚恐因熱脹冷縮出現鼓脹現象，甚至發生剝落意外，為維護民眾及車輛安全，提醒應...

快點預約打疫苗 新北中大型接種站還有3萬個名額

新北市長侯友宜今日上午帶著團隊視察新北疫苗預約系統時表示，新北中大型疫苗接種站預約系統相當順暢，目前有3萬300個名額，...

響應新北「愛心大平台」 歲末關懷大噴發

新北市社會局政策「愛心大平台」吸引眾多單位主動投入愛心，私立莊敬高職連續9年舉辦歲末關懷活動，為弱勢孩童剪髮，另外，新北...

北市河濱7處塗鴉牆刷白 開放揮灑

台北市河濱公園內的7處堤壁塗鴉區，已在日前全部塗刷完成，恢復空白牆面。水利處表示，市府以4個月為一期，定期將塗鴉牆刷白後...

選情初探／深藍大票倉 第九選區藍綠白爭搶5席

新北市大新店區自立委選舉改制以來，從沒選出過綠營立委，號稱「全國最深藍」，現任4議員選情堪稱穩定，國民黨患病過世議員唐慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。