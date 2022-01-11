響應新北「愛心大平台」 歲末關懷大噴發

新北市社會局政策「愛心大平台」吸引眾多單位主動投入愛心，私立莊敬高職連續9年舉辦歲末關懷活動，為弱勢孩童剪髮，另外，新北市社會局也成功媒合宮廟、商業協會提供物資來資助弱勢民眾，總值達數十萬元。

莊敬高職董事長王傳亮表示，該校已經連續9年辦理歲末關懷活動，結合學校表演藝術科、影視科等表演節目，美容科為家戶小孩剪髮、彩繪；今年新加入園藝科及農場經營科，提供開心農場體驗，讓家戶親子同樂體驗採摘地瓜葉。

三重普庵宮舉辦冬令救濟，發放302弱勢戶春節紅包和物資，新北市商業會加碼提供全聯禮券各300元，新北市周可安大宗祠則提供300份暖心福袋贈送家戶。

新北市周可安大宗祠也贊助了許多福袋，董事長周吉雄表示，他們2011年就開始響應新北市食物銀行，提供民生物資福袋給家戶，10年來不間斷，近2年更透過莊敬歲末活動，將福袋直接贈予民眾。

新北市副市長劉和然和社會局長張錦麗、新店區長朱思戎、市議員劉哲彰、陳儀君等人蒞臨參加。劉和然說，莊敬高職連續9年舉辦歲末關懷活動，並結合獅子會等各界資源，給家戶滿滿的愛和感動，他要代表新北市長侯友宜表示最大的感謝。

另外，三重普庵宮主任委員兼三重區菜寮里長、新北市商業總會監事的梁進益也辦理持續37年的冬令救濟活動，他結合永春、中正、吉利、中民等里的善心人士，加上新北市商業總會的贊助，募集近70萬元的物資與現金，致贈給三重區302戶弱勢家庭。

梁進益表示，普庵宮成立慈善基金會，平時濟弱扶貧，參與地方公益，每年的冬令救濟更是重要任務，今年感謝新北市商業會加碼提供全聯禮券各戶300元；另依據低收入戶情況，分別加送500元至4500元春節紅包，方便民眾應用。